Per l’arrivo al cinema di, il film di Kenneth Branagh che farà da seguito ad, Badtaste.it e Arcadia Cinema uniscono ancora una volta le forze per una grande serata evento.

Il film di Kenneth Branagh, come annunciato sui canali social del cinema, sarà proiettato in Sala Energia in pellicola 70mm. L’appuntamento è fissato allora a giovedì 10 febbraio per una grande serata durante la quale, come al solito, introdurremo la proiezione e raccoglieremo le reazioni del pubblico all’uscita dalla sala.

Come riportato sui canali social del Cinema Arcadia, si tratta della “prima di pochissime copie in tutto il mondo“.

Basato sul romanzo del 1937 di Agatha Christie, Assassinio sul Nilo arriverà il 10 febbraio nelle sale italiane, mentre negli Stati Uniti approderà al cinema a partire dal giorno successivo.

