Assassinio a Venezia, terzo film con il Poirot diretto e interpretato da Kenneth Branagh, è ora nei cinema. Per i lettori di Agatha Christie sarà stata sicuramente una sorpresa: scoprire l’ambientazione lagunare del film. Infatti l’azione del libro a cui è liberamente ispirato, Poirot e la strage degli innocenti, ha luogo in un paesino della campagna inglese.

In un’intervista con The Direct, il produttore esecutivo del film e CEO dell’Agatha Christie Estate, James Pritchard, ha spiegato le ragioni dietro i cambiamenti più significativi dell’adattamento, tra cui il cambio di location.

Ci sono alcuni cambiamenti significativi nella storia. E sì, uno degli indizi è nel titolo. Con Assassinio sull’Orient Express e Assassinio sul Nilo abbiamo fatto due adattamenti piuttosto fedeli di due libri piuttosto grandi e famosi. E Michael Green, lo scrittore, e Kenneth Branagh, il regista ovviamente (e Hercule Poirot) hanno pensato che dovessimo forse sorprendere il pubblico e provare qualcosa di diverso. Il cambiamento principale che stavano cercando era tonale. Volevano giocare un po’ con il genere horror e hanno pensato che La strage degli innocenti fosse perfetto. Volevano ambientarlo a Venezia. Questo è stato un cambiamento a cui sono arrivati molto presto. C’erano due ragioni potenziali per questo. Una è che se vuoi fare un film hollywoodiano devi avere una grande scenografia e Venezia è… be, non ci sono molte scenografie migliori di Venezia. Quindi c’era un elemento cinematografico nella scelta.