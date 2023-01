Auguri per la tua morte 3: cattive notizie per il terzo film della saga

Cattive notizie per Auguri per la tua morte 3, il terzo episodio della saga prodotta dalla Blumhouse e diretta da Christopher Landon. Cattive notizie che arrivano direttamente dalla bocca del regista.

Intervistato da SlashFilm, Landon ha spiegato che nonostante, per un momento, pareva che Auguri per la tua morte 3 fosse effettivamente entrato nel radar della Universal, il tutto si è risolto in un nulla di fatto.

Landon ha confessato che:

No, purtroppo non ci sono movimenti di sorta. C’è stato un piccolo momento in cui pareva davvero che la pellicola avesse ottenuto l’interesse della Universal, ma poi si sono dimenticati di me. Credo che per loro sia un progetto bello tosto e sono davvero schietto e onesto nel dirlo. Il primo ha fatto un sacco di soldi, è stato accolto bene. Il secondo no. È stato amato dalle persone che l’hanno visto, ma non ha fatto faville al botteghino e per loro non è stato un successo. È complicato riuscire a motivare uno studio a produrre un terzo film se il secondo non ha ottenuto solide performance. È la dura realtà economica del settore.

Poi aggiunge:

Non so davvero cosa ci vorrebbe. Per un po’ si è parlato di Peacock. Chissà, magari un giorno. Il bello della mia idea per il film è che non è vincolata da alcuna finestra temporale specifica quindi potrei farlo in qualunque momento. Però più passa il tempo, più si affievoliscono le nostre possibilità.

Auguri per la tua morte è costato 4.8 milioni di dollari e ne ha incassati, globalmente, 125.5. Il secondo ne ha incassati la metà, 64.6, a fronte di un budget di 9.

Cosa ne pensate? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello sazio dei commenti qua sotto!

FONTE: SlashFilm