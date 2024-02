Lo scorso anno, in un’intervista con THR, Austin Butler aveva raccontato un’aneddoto sul suo casting per il ruolo di Elvis nel film omonimo uscito la scorsa estate:

Il mese prima di sapere che Baz [Luhrmann] stava facendo il film, stavo andando a vedere le luci di Natale con un’amica, e c’era una canzone di Natale di Elvis alla radio, e io stavo cantando, e un’amica mi ha guardato e ha detto: “Devi interpretare Elvis“. Io ho risposto: “Oh, è un’ipotesi così remota“. Poi il mio agente mi ha chiamato e mi ha detto: “Baz Luhrmann sta facendo un film su Elvis…“.

Parole apparentemente innocue, ma non per i fan, ai quali era chiaro che con “amica” l’attore si riferisse a Vanessa Hudgens, collega con cui è stato fidanzato per ben 9 anni. L’attrice aveva condiviso su Instagram un post sul casting di Butler nel film di Luhrmann quando la notizia è stata diffusa, e molti hanno pensato che quest’ultimo stesse sminuendo il ruolo che lei ha avuto nella sua vita. Recentemente, in una cover su Esquire, il diretto interessato ha spiegato perché all’epoca aveva usato quel termine:

Mi sembrava in un certo senso di rispettare la sua privacy e di non voler tirare fuori una tonnellata di cose che l’avrebbero costretta a parlare. Ho tanto amore e attenzione nei suoi confronti. Non stavo in alcun modo cercando di cancellare qualcosa. Tengo molto alla mia privacy. Non volevo rinunciare alla privacy di nessun altro.

FONTE: Esquire

