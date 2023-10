Uscito nelle sale nel 2014, Automata (LEGGI LA RECENSIONE) vede Antonio Banderas nei panni di agente assicurativo impiegato in un’azienda costruttrice di robot che scopre come quest’ultimi stiano iniziando a modificare se stessi. In un recente video di Corridow Crew, Wren Weichman, addetto ai VFX, ha commentato alcune scene del film, non riconoscendo inizialmente che gli automi fossero realizzati con effetti prostetici.

Notando poi che una parte di effetti visivi sono stati comunque inseriti, ha spiegato come la CGI è stata utilizzata:

Molte volte, le cose che devono disegnare in realtà coprono parti del robot, quindi devono aggiungere di nuovo pezzi del robot che in realtà non esistono, o forse esistono, ma vengono aggiunti in computer grafica, come i suoi stinchi che qui sul robot che vengono aggiunti di nuovo. La maggior parte del robot è comunque fotorealistica perché è reale, quindi le piccole parti che sono in computer grafica hanno già qualcosa di perfetto a cui essere abbinate. Finché non si arriva al punto in cui non attira l’attenzione, funziona.