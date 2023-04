Nel corso del fine settimana dedicheremo un’analisi più approfondita alla classifica che Deadline è tornata a dedicare ai film più profittevoli usciti nel corso dell’anno precedente a quello in corso, ma, intanto, segnaliamo la scontata prima posizione, occupata da Avatar 2 (Avatar: la via dell’acqua) il blockbuster di James Cameron che ha riportato in sala il celebre franchise inaugurato nel 2009.

Come potete constatare dalla finestra riportata qua sotto contenente tutti i calcoli – fra entrate e uscite – fatti da Deadline, Avatar 2 ha portato nelle casse della Disney un profitto netto di 531,7 milioni di dollari ottenendo la prima posizione fra i blockbuster dal maggior profitto fra quelli usciti nel 2022.

Vale la pena notare che le stime fatte da Deadline su quello che, attualmente, occupa con 2,316 miliardi di dollari la terza posizione nella classifica dei film dal maggiore incasso di sempre dietro Avatar e Avengers: Endgame, non tengono conto poi delle revenue ancillarie derivanti dallo sfruttamento del marchio nei parchi della Disney.

Analogamente, secondo la testata, le stime al rialzo del budget diffuse da alcuni, che parlano in realtà di un costo produttivo vicino ai 700 milioni, non sono del tutto attendibili proprio perché, girando in contemporanea il secondo e il terzo film, James Cameron è riuscito ad abbattere i costi e a ridistribuirli in maniera omogenea fra i due lungometraggi (al netto delle varie sessioni di riprese aggiuntive già annunciate per Avatar 3).

