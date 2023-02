Avatar 2: quanto ha guadagnato James Cameron grazie al kolossal?

Non pago di aver dominato il box-office nei mesi scorsi grazie ad Avatar 2, James Cameron è ora in sfida contro sé stesso dato che nei cinema è tornato anche il suo Titanic per festeggiare i 25 anni di età. Trovate maggiori informazioni in questo nostro articolo.

Soddisfazioni del botteghino a parte, è chiaro che James Cameron avrà visto aumentare in maniera considerevole le sue finanze grazie alle performance di Avatar 2. A fargli i conti in tasca è stato Forbes che lo ha piazzato all’ottavo posto della Top 10 dedicata alle personalità del mondo dell’intrattenimento che hanno guadagnato di più nel corso del 2022. Il regista si trova fra i 98 milioni messi in banca dai Rolling Stone e i 92 milioni di Taylor Swift con ben 95 milioni di dollari ricavati grazie ad Avatar 2. Come fa notare il magazine citando i soliti bene informati, la cifra potrebbe anche essere più alta di così considerato che il suo contratto prevede ulteriori bonus al raggiungimento di determinate (e non note) soglie da parte degli incassi della pellicola.

Ambientato più di dieci anni dopo gli eventi del primo film, Avatar: La Via dell’Acqua inizia a raccontare la storia della famiglia Sully (Jake, Neytiri e i loro figli), del pericolo che li segue, di dove sono disposti ad arrivare per tenersi al sicuro a vicenda, delle battaglie che combattono per rimanere in vita e delle tragedie che affrontano.

