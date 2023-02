Cameron vs Cameron: testa a testa tra Avatar 2 e Titanic al box-office globale

Mentre negli Stati Uniti è in corso un weekend decisamente moscio al box-office, per via del Super Bowl (e si spera sia l’ultimo, quest’anno, perché con Ant-Man and the Wasp: Quantumania dovrebbe partire un calendario di uscite blockbuster finalmente vivace), a livello globale si consuma un testa a testa molto interessante: quello tra James Cameron e James Cameron.

Avatar: la via dell’acqua ha infatti superato ieri i 2.2 miliardi di dollari in incassi globali, salendo al terzo posto della classifica dei maggiori incassi mondiali di tutti i tempi (senza contare l’inflazione) e battendo Titanic, fermo a 2.19 miliardi di dollari.

Tuttavia, come ben sapete, quest’ultimo è appena uscito nuovamente al cinema ed è assolutamente possibile che a breve riconquisti la terza posizione grazie agli incassi globali del weekend. Nel corso delle prossime settimane, comunque, Avatar 2 dovrebbe riposizionarsi al terzo posto più stabilmente.

Negli USA venerdì la prima posizione è stata conquistata da Magic Mike: The Last Dance, con 4.1 milioni di dollari (anteprime incluse) che dovrebbero tradursi in un weekend da 8 milioni di dollari. La Warner Bros., che inizialmente aveva concepito questa produzione come esclusiva per HBO Max, ha deciso di non condividere gli incassi del film (distribuito peraltro in sole 1500 sale nonostante molti esercenti chiedessero di proiettarlo), quindi la cifra si basa su stime dell’industria.

Al secondo posto c’è proprio Titanic 3D, con 2.7 milioni di dollari (che dovrebbero diventare circa 6-7 nel weekend). Al terzo troviamo 80 for Brady, con 1.8 milioni di dollari e quasi 21 milioni complessivi (il film ha dominato la classifica negli infrasettimanali), mentre al quarto posto Avatar: la via dell’acqua incassa circa 1.7 milioni di dollari, per un totale di 641 milioni in Nordamerica. Le proiezioni prevedono che il kolossal risalirà al secondo posto nella classifica del weekend, battendo Titanic e incassando tra i 7 e gli 8 milioni di dollari sfiorando i 650 milioni complessivi.

Vi terremo aggiornati!

Fonte: Variety