Il verdetto del CinemaScore è arrivato, e Avatar: la via dell’acqua ha passato l’esame a pieni voti: il film di James Cameron ha infatti ottenuto come punteggio A, lo stesso di Avatar, un’ottima notizia per il passaparola.

CinemaScore è un’azienda che si occupa di ricerche di mercato: realizza sondaggi all’uscita dei cinema con i quali raccoglie le valutazioni degli spettatori rispetto ai film che hanno appena visto espresse utilizzando lettere. I punteggi vengono utilizzati per elaborare proiezioni accurate sugli incassi basate sui dati statistici: più un film riceve un punteggio CinemaScore alto, più è alta la probabilità di un passaparola positivo e quindi di moltiplicatori più alti tra l’incasso del giorno d’apertura, o del weekend d’apertura, e l’incasso a fine corsa della pellicola.

Un punteggio A o A+ solitamente prevede un grande successo a lungo termine al botteghino. A di solito ha un moltiplicatore medio di 3.6, mentre A+ ha un moltiplicatore medio di 4.8. I film che ottengono un punteggio C- invece hanno un moltiplicatore molto più basso, in media solo due volte e mezzo tra l’incasso nel weekend d’esordio e quello a fine corsa.

Nel caso di Avatar: la via dell’acqua, le previsioni d’incasso del weekend d’esordio stanno cambiando giorno dopo giorno. Quello che sembra certo è che non sarà un film frontloaded, e cioè che il pubblico non si ammasserà nei cinema il primo giorno di presenza in sala, ma aspetterà di poter scegliere il cinema giusto e il posto giusto per godersi al meglio l’esperienza. Questo si tradurrà probabilmente in un incasso nel primo weekend inferiore alle prime previsioni (le attuali proiezioni parlano di una forbice tra i 130 e i 150 milioni di dollari), ma in una tenuta molto superiore alla media dei blockbuster post-pandemici, forte anche del passaparola positivo che riflette il CinemaScore A. Attenzione: anche Black Panther: Wakanda Forever ha avuto un punteggio CinemaScore A, ma il suo primo weekend è risultato molto front-loaded rispetto all’incasso a fine corsa, con un moltiplicatore di 2.2. L’impressione è che Avatar 2 (forte anche delle festività che ha davanti a sé) non avrà questo comportamento.

Vi terremo aggiornati!