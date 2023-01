Avatar 2: Kevin Smith non sapeva che Kiri fosse interpretata da Sigourney Weaver

Nell’ultima puntata del suo podcast Fat Man Beyond Kevin Smith ha parlato di Avatar 2 e del suo stupore nello scoprire qualcosa che forse molti già sapevano: Sigourney Weaver è la giovane, adolescente Kiri nel sequel del fenomeno cinematografico dedicato al popolo dei Na’vi.

Sai che ho scoperto questa settimana su Avatar – La via dell’Acqua? La piccola gattina blu magica che fa quella roba da Jedi… non avevo idea che fosse Sigourney Weaver! È stato davvero sbalorditivo, mi ha scioccato. Era una cosa pazzesca! Poi, più ci pensavo, più mi rendevo conto che, in effetti, le somigliava. Allora mi sono messo a guardare i dietro le quinte dal film, online, e ho visto che hanno davvero girato le scene con lei e che l’avevano trasformata poi un una gattina blu adolescente. Quell’uomo è un pazzo geniale!

È stato davvero folle. Pensi di doverti preparare ad ogni sorta di casino quando penso di far interpretare a Sigourney la parte di un’adolescente, ma alla fine è stata un’aggiunta davvero spettacolare, davvero fico… nel video che ho visto, lei si stava preparando per la parte, stava allenando la sua voce per renderla più acuta e infantile. Pensavo che poi nel film l’avessero fatta passare attraverso qualche filtro vocale… invece no, è lei che fa quella vocina da adolescente! Si è allenata così tanto da riuscire a ricreare quella vocalità… assurdo, non sta ricevendo abbastanza meriti per questa roba!