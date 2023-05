Nel corso di un’intervista con Screenrant, Sigourney Weaver ha parlato di quando tornerà sul set di Avatar 3 per alcune riprese aggiuntive.

Se da un lato Zoe Saldana aveva preannunciato che sarebbe tornata a girare questa estate, Weaver dovrà essere sul set l’anno prossimo.

“So che a gennaio tornerò a girare dei pick-up, non credo ci siano scene intere da girare, ma solo dettagli da rifinire ora che James Cameron sta lavorando al montaggio, visto che gira sempre così tanto materiale” ha spiegato l’attrice. “Non riesco a immaginare cosa gli serva, ma probabilmente si tratta di momenti che non ha girato come voleva“.

Sulla possibilità di aver già visto qualcosa del terzo film ha spiegato: “No, non funziona così, è top secret anche per noi. Probabilmente quando tornerò sul set a gennaio per un giorno, mi mostreranno 20 minuti. Ma per il resto sono all’oscuro proprio come tutti“.

Avatar 2 è uscito 14 dicembre nei cinema italiani, Avatar 3 arriverà a dicembre 2024.

Trovate tutte le informazioni sul secondo capitolo della saga diretta da James Cameron nella nostra scheda. Analogamente, trovate tutto quello che c’è da sapere su Avatar 3 nella relativa scheda della pellicola.

Classifiche consigliate