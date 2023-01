Avatar 5: il pianeta Terra che vedremo nel film non sarà del tutto desolante

Anche se i vari sequel di Avatar saranno tutti ambientati principalmente su Pandora sappiamo già che in Avatar 5 si farà anche una capatina sul pianeta Terra.

Nella saga ideata da James Cameron il nostro pianeta non se la passa benissimo ed è per questo motivo che gli umani hanno bisogno di recuperare l’Unobtanium in quel di Pandora.

Jon Landau ha però svelato a Empire magazine che nonostante tutto la Terra non verrà rappresentata come un vero e proprio inferno distopico:

Dopo un grande salto temporale che avverrà in Avatar 4, il film di chiusura arriverà sulla terra. In precedenza nella serie avevamo dato delle occhiate al nostro pianeta solo nelle scene eliminate del primo film, in cui veniva presentato come una distopia dark. C’è sovrappopolazione, l’esaurimento delle nostre risorse naturali che rende la vita decisamente più complicata… Ma la nostra intenzione non è quella di dipingere un quadro desolante della direzione in cui sta andando il nostro mondo. Questi film servono anche a trasmettere l’idea che possiamo cambiare il corso degli eventi.

Qua sotto potete vedere una scena eliminata del primo Avatar ambientata proprio sulla Terra:

Avatar 2 è uscito 14 dicembre nei cinema italiani, Avatar 3 arriverà a dicembre 2024.

Avatar 2 è uscito 14 dicembre nei cinema italiani, Avatar 3 arriverà a dicembre 2024.

Analogamente, trovate tutto quello che c’è da sapere su Avatar 3 nella relativa scheda della pellicola.

