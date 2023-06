Avatar: la via dell'acqua

È notizia recente che la Disney ha deciso di rimandare svariati film in uscita nei prossimi anni, da quelli di Star Wars e del Marvel Cinematic Universe passando per la saga di Avatar.

Inizialmente previsto per dicembre 2024, Avatar 3 uscirà adesso il 19 dicembre 2025. Avatar 4 approderà nei cinema quattro anni dopo, il 21 dicembre 2029 e Avatar 5 chiuderà la saga il 19 dicembre 2031.

La notizia è stata commentata da molte persone all’insegna di una certa ironica basata, più che altro, su questioni anagrafiche, tipo l’età che si aveva quando il primo capitolo è arrivato nelle sale e quella che si avrà quando il franchise verrà portato a compimento nel 2031. Cosa, questa, che è stata fatta anche dalla co-protagonista di Avatar, Zoe Saldana, che in una story di Instagram ha scritto:

Grandioso! Avrò 53 anni quando uscirà l’ultimo Avatar! Ne avevo 27 quando ho girato il primo!

Vi ricordiamo che Avatar 2 – La via dell’acqua è ufficialmente disponibile in streaming su Disney+: in questa pagina potete leggere il nostro speciale dedicato a dieci, divertenti curiosità dal film di James Cameron.

Trovate tutte le informazioni nella nostra scheda del film!

