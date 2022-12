Avatar, James Cameron torna a parlare dello sketch del SNL sul font Papyrus: “Un tormento”

Qualche anno fa Ryan Gosling è apparso in uno spot per il SNL prendendo di mira Avatar di James Cameron, ironizzando sul carattere Papyrus scelto per il logo della pellicola, un font che può tranquillamente essere trovato su qualsiasi pc e che in un film dal budget stratosferico come quello di James Cameron risultava effettivamente fuori posto.

In una recente intervista con BBC Radio 1, James Cameron è tornato a parlare della questione:

Un tormento! No, scherzo.. sono stupito dal fatto che abbiano speso così tanti soldi su una piccola parodia cinematografica, è un’idea così gracile! Ho pensato: “Ok, ragazzi, adesso dobbiamo superarci, dobbiamo usare Papyrus per tutto!” La cosa più divertente è che non sapevo fosse Papyrus! Nessuno me l’aveva chiesto, pensavo fosse una creazione del reparto artistico.

.@JimCameron on being haunted by ryan gosling's snl papyrus sketch 😭😭 watch @AliPlumb's interview in full on @BBCiPlayer 🫶 pic.twitter.com/jFTvlSUwIa — BBC Radio 1 (@BBCR1) December 20, 2022

Avatar 2 è uscito 14 dicembre nei cinema italiani, Avatar 3 arriverà a dicembre 2024.

