Con un’esclusiva pubblicata da People, è stato annunciato che Avatar: la via dell’acqua arriverà in home video in DVD, Blu-Ray Disc, Blu-Ray 3D e 4K UHD il 20 giugno negli Stati Uniti (attendiamo la conferma della data italiana). Non solo: lo stesso giorno arriverà in 4K UHD anche Avatar, che da quando è uscito al cinema in edizione rimasterizzata a settembre 2022 non era mai stato distribuito in home video in questo formato.

Per l’occasione James Cameron ha rilasciato una dichiarazione:

Sono grato che il pubblico in tutto il mondo sia andato al cinema a vedere Avatar: la via dell’acqua. Ora la mia speranza è che porti il film a casa e viva quest’avventura con la famiglia nella migliore qualità home video, in 4K UHD.

L’edizione home video di Avatar: la via dell’acqua conterrà oltre tre ore di contenuti speciali, mentre Avatar includerà due nuovi contenuti: Memories from Avatar e Avatar: a look back.

Ricordiamo anche che Avatar: la via dell’acqua uscirà in streaming su Disney+ il 7 giugno.

