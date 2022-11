Nel nuovo numero cartaceo di Empire, Avatar: la via dell’acqua è il grande protagonista e, all’interno della coverage che il magazine ha dedicato alla pellicola, c’è anche un articolo speciale costituito dalle risposte che James Cameron dà alle domande che gli vengono fatte da alcuni nomi noti di Hollywood come Harrison Ford, Sigourney Weaver, Jane Campion, Mads Mikkelsen, Guillermo del Toro.

L’edizione online di Empire ha pubblicato un estratto che si concentra tutto sulla domanda che Colin Trevorrow, il regista del primo e del terzo film della saga di Jurassic World, ha posto a James Cameron, ovvero se The Abyss e Avatar siano ambientati nello stesso universo.

CT: In The Abyss il genere umano ha il primo contatto con un’entità aliena la cui struttura bioluminescente evoca quella della vita su Pandora. The Abyss e Avatar condividono lo stesso universo?

JC: Solo l’universo del mio cervello. E, chiaramente, il fatto che amo la bioluminescenza. Fin da quando ero piccolo ho provato questa profonda ammirazione verso tutte le meraviglie della natura, sia quelle che stanno fuori dall’acqua che quelle che si trovano nelle profondità marine. La creazione di Avatar è stata ispirata proprio da questo. Per The Abyss la motivazione era differente. Era un po’ la mia versione di Ultimatum alla terra, qualcosa nato dalla mia angoscia per la Guerra Fredda, un commento su come una super intelligenza aliena potrebbe giudicare duramente la maniera con cui ci maltrattiamo a vicenda e con cui devastiamo il nostro splendido mondo. In Avatar noi siamo gli invasori dallo spazio e il tema comune con The Abyss è proprio il modo con cui veniamo giudicati severamente da una cultura aliena più evoluta, in questo caso i Na’vi che vivono in armonia con la natura in un modo che noi abbiamo dimenticato.