Tre anni fadei fratelli Russo arrivava in sala segnando la storia del cinema.

I fan hanno celebrato il grande giorno ieri condividendo sui social alcuni dei momenti più iconici della pellicola. Uno, in particolare, è il momento in cui Captain America solleva il Mjolnir, una scena che ha scatenato ovazioni in sala.

“3 anni fa abbiamo tutti perso la testa” ha scritto Fandom pubblicando un estratto dalla scena.

Il tweet non è sfuggito al diretto interessato, Chris Evans, che ha concordato: “Anche io“.

Me too 🙂 — Chris Evans (@ChrisEvans) April 26, 2022

