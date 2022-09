Avengers: Endgame, Don Cheadle rivela che la morte di Tony Stark ha profondamente cambiato War Machine

Durante la D23 Expo, la Marvel ha confermato che la serie Armor Wars è in sviluppo e che si svolgerà subito dopo gli eventi di Secret Invasion. Lo show vedrà come protagonista Don Cheadle nei panni di James Rhodey, aka War Machine, apparso per l’ultima volta nella serie The Falcon and Winter Soldier. Parlando del suo personaggio, il suo interprete ha anticipato che nella serie questo subirà le conseguenze della dipartita del suo caro amico Tony Stark avvenuta in Avengers: Endgame.

Ecco quanto dichiarato a Comicbook.com:

[Rhodey] sarà in un posto molto diverso, in un modo di cui non posso parlare. Ma sarà molto sorprendente per molte persone. E la cosa bella è che ci saranno così tante opportunità per imparare molto su di lui e per far sì che lui impari a conoscere se stesso e che magari anche il pubblico capisca cos’è che lo motiva.

Essendo apparso nei panni di War Machine fin da Iron Man 2, ai tempi della Fase 1, Cheadle appartiene ormai alla “vecchia guardia” dei personaggi del MCU, che nel frattempo ha visto molti nuovi ingressi. L’attore commenta dichiarando che proprio questo fatto è parte della gioia di partecipare a un universo cinematografico condiviso:

Penso che il divertimento sia proprio questo, quanto può essere esteso. Non perdiamo il vecchio personaggio, ma ne introduciamo di nuovi, e poi riusciamo a mettere insieme i nuovi e i vecchi personaggi e questo crea una sorta di cosa a sé stante. È questa la cosa più divertente dell’essere in queste serie, l’opportunità di incrociare i progetti degli altri e di trovare il modo in cui queste relazioni continuino a funzionare come i conflitti che continuiamo a inventare, e penso che facciano un ottimo lavoro in questo senso, rendendolo sempre interessante, eccitante e con cose che non si possono prevedere.

Trovate tutte le informazioni su Avengers: Endgame nella nostra scheda.

Cosa ne pensate delle parole di Don Cheadle su War Machine? Lasciate un commento!

FONTE: CB