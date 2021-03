Era giugno del 2019 e un redditor aveva scovato, su Airbnb, l’annuncio per un buen ritiro particolaarmente appropriato per fare i conti con la girandola di emozioni causata dal finale di Avengers: Endgame, ovvero lo chalet di Tony Stark

E di recente, sempre da reddit, arriva un breve video che propone un tour dell’abitazione. Potete vederlo direttamente qua sotto:

Qualche giorno fa, Chris Evans ha spiegato che se gli venisse chiesto “Con chi faresti a cambio di ruolo?” nell’UCM, la scelta ricadrebbe proprio su Tony Stark:

Beh, direi… [Robert] Downey [Jr.], Iron Man… i compensi sarebbero apprezzati, ma comunque il ruolo è uno spasso. È il motore, la vita, ma credo che sarebbe un fallimento a priori. Non credo ci possa essere qualcuno su questo pianeta che possa migliorare quello che ha fatto Downey, non so se mi spiego. Non lo considero un ruolo come James Bond o Superman o Batman, con altri attori pronti a dare un altro morso dalla stessa mela. È lui Iron Man, punto.

Il film è stato diretto da Anthony e Joe Russo ed è stato scritto da Christopher Markus e Stephen McFeely. Tra i produttori esecutivi anche Jon Favreau, regista dei primi due Iron Man.

Del cast fanno parte Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo, Chris Hemsworth, Scarlett Johansson, Jeremy Renner, Don Cheadle, Paul Rudd, Brie Larson, Karen Gillan, Bradley Cooper, Josh Brolin, Evangeline Lilly, Gwyneth Paltrow, Sebastian Stan e Chadwick Boseman.

La sinossi ufficiale del cinecomic:

Metà degli esseri viventi nell’universo sono stati spazzati via e un unico futuro sembra ormai possibile. Riusciranno gli Avengers e i loro alleati supereroi ad annullare il potere distruttivo delle Gemme dell’Infinito? Siamo a fine partita, ed è tempo di fare sacrifici.

I lungometraggi dell’Universo Cinematografico della Marvel come Avengers: Endgame sono disponibili in streaming su Disney+.

