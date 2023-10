Una delle scene più galvanizzanti di Avengers: Endgame, il kolossal cinefumettistico dei Marvel Studios diretto fratelli Russo arrivato nelle sale nel 2019, è di certo quella dei portali nella battaglia finale contro l’armata di Thanos.

Quella qua sotto per intenderci:

Eppure, spiega Dan Deleeuw, VFX supervisor dei Marvel Studios che di recente ha diretto la seconda puntata di Loki 2, inizialmente non era prevista.

Ecco cosa ha raccontato sul terzo atto di Avengers: Endgame in un’intervista rilasciata per la promozione stampa di Loki:

È stato interessante perché c’erano molte idee diverse in ballo. C’era una versione del montaggio, il giorno in cui avevamo tutti gli attori insieme, in cui avevamo come un lungo piano sequenza che passava in rassegna tutti gli attori. È stata ottenuta il giorno in cui tutti erano lì ed era come questa gigantesca, costosa scena perché essenzialmente avevi tutti gli attori lì sul set, ma semplicemente non funzionava come volevamo. È stato qualcosa su cui ho lavorato con il responsabile della pre-visualizzazione e Jeff Ford, il nostro montatore. Abbiamo deciso che dovevamo andare con i portali scegliendo chi usciva e quando. Semplicemente è stato qualcosa che inizialmente si basava sul sapere chi era sopravvissuto e quando sarebbe tornato, ma dovevamo anche rallentare per dare al pubblico la possibilità di accogliere i loro eroi di nuovo. È stato un processo molto interessante nei termini del come rispondere a domande in stile “Okay, chi arriva prima da Titano? Abbiamo i Guardiani e poi Star-Lord farà il suo ingresso?”. E poi essere al cinema quel giorno, con la scena che inizia e Spider-Man che arriva per ultimo perché è Spider-Man! È stato tutto pensato per essere qualcosa di emotivo, e penso che sia stato incredibile per tutti noi quel weekend di apertura constatare come i fan hanno risposto positivamente.