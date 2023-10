In Avengers: Endgame (LEGGI LA RECENSIONE) ritroviamo Clint Barton/Hawkeye (Jeremy Renner) in una nuova identità: dopo la morte della sua famiglia, si è recato a Tokyo e trasformato in Ronin, spietato assassino di criminali. In una scena del film, lo vediamo combattere con la spada alcuni membri della Yakuza, un passaggio criticato recentemente proprio da un ex membro dell’organizzazione, Tatsuya Shindo. Ecco le sue parole in un’intervista con Insider:

L’attore di questo film, Hiroyuki Sanada, emette davvero l’aura di uno yakuza. Se uno yakuza sembra debole o vulnerabile, è così. Devono essere forti per sopravvivere. Ogni yakuza è in grado di riconoscerne un altro con un rapido sguardo. Gli occhi di uno yakuza sono diversi. Sono taglienti e accorti, e si crea un’atmosfera che proviene quasi da tutto il corpo. Quindi, alcuni membri della mia banda hanno davvero ucciso delle persone con spade del genere. Certo. Ma non ci sono combattimenti con la spada come questo. Al giorno d’oggi ci sono le pistole. La scena ottiene un voto di zero [su dieci] in quanto a realismo.

Potete vedere l’intervista completa qui sotto:

