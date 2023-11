La regista di The Marvels Nia DaCosta, in vista dell’arrivo nelle sale del suo cinecomic, è tornata a ribadire che, secondo lei, il tragico epilogo di Avengers: Infinity War in cui la metà di tutte le forme di vita dell’Universo viene blippata via dallo schiocco di Thanos sia una “colpa” della rettitudine morale di Captain America che non ha voluto che la Gemma della Mente venisse rimossa da Visione causando la sua morte.

La questione è riemersa nel corso di un’intervista fatta con ComicBokk in cui parlando di Avengers: Infinity War e delle azioni di Captain America, Nia DaCosta spiega:

La ragione per cui si può dire che sia colpa sua è anche la ragione per cui Captain America è definibile come un eroe incredibile. La sua volontà era quella di non sacrificare nessuno perché c’è sempre una strada alternativa per fare le cose. Aveva torto, ma alla fine per certi versi aveva anche ragione, perché a conti fatti tutto è andato bene. Però abbiamo perso alcune persone a cui teniamo. Ed è colpa sua perché avrebbe dovuto togliere quella gemma dalla testa del suo amico fin dall’inizio. Ma, ancora una volta, è questo che lo rende un personaggio così grande e penso che parte del successo incredibile di quella prima parte del MCU sia dovuto al fatto che quei personaggi erano così fedeli a se stessi. Hanno reso sensate tutte le decisioni che hanno preso, anche se magari tu non eri d’accordo. Avevano perfettamente senso sulla base di chi erano, quindi anche se lo biasimo, lo capisco.

The Marvels sarà ambientato dopo l’ultima scena della prima stagione della serie Ms. Marvel in cui era apparsa a sorpresa Carol Danvers (Brie Larson). Kamala Khan (Iman Vellani) sembra ora essere legata alla supereroina e a Monica Rambeau (Teyonah Parris). Le tre giovani si ritrovano infatti costrette a unire le forze per affrontare un nuovo nemico.

Diretto da Nia DaCosta, The Marvels arriverà al cinema il 10 novembre 2023 negli USA, l’8 novembre in Italia. Nel cast Brie Larson, Teyonah Parris, Iman Vellani, Samuel L. Jackson, Seo Jun Park, Zawe Ashton.

