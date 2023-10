Considerato tutto quello che è accaduto dal 2018 ad oggi a Hollywood e non solo, Avengers: Infinity War pare essere arrivato nei cinema un secolo fa.

Si tratta di un kolossal cinefumettistico amatissimo e ancora foriero, come la sua seconda parte Avengers: Endgame, di gustosi aneddoti. E di uno di questi aneddoti ha discusso con ComicBook Dan Deleeuw, regista della seconda puntata di Loki stagione 2 che ha lavorato ad Avengers: Infinity War come VFX supervisor e regista della seconda unità. Nello specifico ha parlato del ben noto teaser trailer ingannevole del film che mostrava Hulk combattere insieme agli altri Avengers in Wakanda. Lo trovate qua sotto:

Cosa che, effettivamente, nella pellicola non succede: Bruce Banner e il Golia Verde sono difatti alle prese con una vera e propria “crisi di coppia” tanto che lo scienziato partecipa alla battaglia finale impiegando l’Hulkbuster.

Deleeuw spiega:

È qualcosa che – ci sono queste cose promozionali che possono trarre in inganno – alle quali in genere non ho partecipo direttamente, ma quella sarebbe stata davvero una grossa anticipazione, no? Perché non volevamo svelare Smart Hulk in quel momento. Penso che tu abbia visto quella scena che non abbiamo incluso, in cui Hulk e Banner litigano all’interno dell’Hulkbuster e inizialmente Hulk stava per uscire, ma ancora non sapevamo che sarebbe stato Smart Hulk. Era un’idea che, se non ricordo male, Jeff Ford (il montatore del film, ndr.) aveva avuto in Ultron.

Dan Deleeuw aggiunge anche che pure nel caso di una eventuale apparizione di Smart Hulk in Infinity War durante la battaglia finale, si sarebbe solo ottenuta confusione in un momento topico del blockbuster in cui, fra l’altro, Thanos stava per spazzare via la metà delle forme di vita dell’universo.

