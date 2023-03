Avengers: The Kang Dynasty, le recensioni negative di Ant-Man 3 non influenzeranno la sceneggiatura

Avengers: The Kang Dynasty, il primo dei due film che nel 2025 chiuderanno la Saga del Multiverso, sarà scritto dallo sceneggiatore di Ant-Man and the Wasp: Quantumania Jeff Loveness.

Jeff Loveness però in questi giorni sta facendo i conti con i postumi della lunga serie di recensioni negative (ed incassi non esaltanti) ricevute dalla pellicola con Paul Rudd.

Proprio per questa ragione, Comic Book ha chiesto all’autore se questa cosa avrà o meno influenza sulla sceneggiatura di Avengers: The Kang Dynasty.

Sì, beh, cioè, ora sono nella fase di elaborazione di questa cosa. Di sicuro sono state due settimane intense, mi sono ritrovato a scrivere il film più imponente di tutti i tempi mentre venivo dipinto in modo non proprio lusinghiero. Ma sì, è un insieme di cose. Amo davvero quel film e realizzare un lungometraggio è sempre una lotta, riguardi quello che hai fatto, ti accorgi dei difetti e intravedi delle maniere con cui l’avresti potuto rendere migliore, ma scrivere per un attore come Jonathan Majors è stato grandioso. Infilarci anche M.O.D.O.K. è stata un’autentica gioia! Non potrei aver avuto un’esperienza lavorativa più emozionante di quella.

Poi aggiunge:

È stato bello e mi ha scaldato anche il cuore vedere che (Ant-Man 3, ndr.) ha trovato un suo pubblico di persone che lo hanno capito. È divertente aver fatto un film che suscita opinioni così forti. Certo, mi sono dovuto abituare alla cosa (alle recensioni negative, ndr.), è stato come beccarsi un ceffone in faccia, ma mi pare anche di essere cresciuto grazie a questa esperienza. Sono vivo e non vedo l’ora di scrivere il prossimo. Che, al momento, non viene influenzato minimamente dalla cosa, ma vedremo, magari il mio badge è stato bloccato dalla Disney. Vedremo se avrò ancora accesso alla sede dello studio!

Avengers: The Kang Dynasty uscirà il 2 maggio 2025, Avengers: Secret Wars il 7 novembre 2025

FONTE: Comic Book