Netflix e Adam McKay tornano a collaborare dopo il successo di Don’t Look Up: il film si intitolerà Average Height, Average Build, e avrà un cast ricchissimo guidato da stelle come Robert Pattinson, Amy Adams, Robert Downey Jr., Forest Whitaker e Danielle Deadwyler.

McKay ha scritto la sceneggiatura e si occuperà della produzione (assieme a Kevin Messick con la sua Hyperobject Industries) e ovviamente anche della regia.

Il film sarà una commedia nera che, come spesso capita nella produzione di McKay, conterrà riferimenti all’attualità, alla corruzione e alla politica. Pattinson interpreta un serial killer che si affida a una lobbista (Adams) per cambiare le leggi e facilitare i suoi crimini. Downey è un poliziotto in pensione che non riesce a dimenticare gli omicidi e cerca di fermare il killer, quest’ultimo farà di tutto per impedirgli di seguire le sue tracce. Il serial killer andrà quindi a Washington…

Dopo gli Oscar del 2022 (dove Don’t Look Up ha ottenuto 4 nomination, vincendo il premio per la migliore sceneggiatura), McKay ha deciso di portare il suo nuovo progetto nuovamente a Netflix. Don’t Look Up è diventato il secondo film più popolare di tutti i tempi su Netflix, con quasi 360 milioni di ore di visualizzazione nelle prime 28 giorni dopo l’uscita.

Fonte: Deadline

I film e le serie imperdibili

Classifiche consigliate