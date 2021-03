Secondo quanto riportato da Deadline (Los Hermosos Vencidos, Tigres) sarebbe entrato a far parte del cast di, nuovo film diretto da(La La Land).

Nel cast del progetto, ricordiamo, fanno per ora parte Brad Pitt, Margot Robbie, Jovan Adepo e Li Jun Li.

Descritto come dramma originale ambientato nella Hollywood di una volta, Babylon è un “audace film d’autore con un budget sostanzioso“.

Il progetto è stato scritto da Chazelle che si occuperà anche della regia. Nulla sappiamo sulla trama, ma dovrebbe mescolate personaggi reali a personaggi di finzione, e verrà verosimilmente vietato ai minori non accompagnati.

Chazelle, ricordiamo, ha diretto di recente la serie Netflix The Eddy; ma è ricordato anche per aver diretto La La Land, Whiplash e First Man – Il primo uomo.

Diego Calva, nato nel 1992 a Città del Messico, è apparso in titoli come Los Hermosos Vencidos, Tigres, ColOZio e anche in serie televisive come Desenfrenadas e Il detenuto.

Alla produzione Olivia Hamilton, Matt Plouffe e Marc Platt.

Cosa ne pensate? Quanto attendete questo nuovo progetto di Chazelle? Diteci la vostra nei commenti qua sotto!