Era inevitabile andare a mixare insieme BAD con Marathon dando vita a Badathon nel momento in cui, in redazione, abbiamo dovuto scegliere il nome di quella che, a conti fatti e al netto di eventi speciali come l’Investor Day della Disney o La Notte degli Oscar, sarà la prima maratona Twitch della redazione di BadTaste.it.

Il 13 ottobre, domani se state leggendo oggi o… oggi qualora stiate leggendo questo articolo “domani”, dalle 10 di mattina alle 21.30, saremo impegnati in una maratona su Twitch organizzata per celebrare il primo anno di vita del nostro canale BadTasteItalia. Un anno di vita in cui la community è cresciuta supportandoci in un periodo non semplice in cui, a causa della pandemia, anche noi di BadTaste abbiamo dovuto fare i conti con delle ripercussioni e degli effetti non indifferenti dal punto di vista economico ai quali i nostri supporter vecchi e nuovi hanno risposto con sottoscrizioni al nostro canale Twitch appunto (o a BadTaste+) e una valanga di affetto.

Per ringraziare tutti e tutte voi e per far conoscere BadTaste a chi, magari, si unirà a noi nel corso della maratona, anzi, del Badathon, abbiamo dunque deciso di dare vita a questa live celebrativa. Per mantenere l’effetto sorpresa – ma anche per scongiurare scaramanticamente problematiche dell’ultimo secondo – non vi sveleremo i nomi di tutti gli ospiti che interverranno. Vi possiamo però dire che, nel corso della giornata, noi del team ci alterneremo nei vari slot. L’apertura delle danze sarà alle 10 e vedrà presenti i volti abituali del Bad&Breakfast ovvero “il nuovo redattore” Andrea Francesco, la “Dissing Queen” Angelica, il “Marvel man” Mirko e il sottoscritto, Bede.

Dopo i saluti di rito, Berni ed io lasceremo spazio a Mirko e Angie che scambieranno 4 chiacchiere con una persona che, per lavoro, è solita frequentare i set d’importanti produzioni hollywoodiane. Poi, alle 13, toccherà a un’ora di live insieme a Nonnò Alò che, probabilmente, “porterà in dono” qualcuno. Dalle 14 alle 15 ci sarà un revival di Bad Wars con i due Gabrieli, Niola e Ferrari e, una volta terminato, toccherà a me intervenire in compagnia di… lo scoprirete domani!

Alle 16 ci raggiungeranno gli amici della SlimDogs con i quali chiacchiereremo di tutto e di più – compresi i loro nuovi progetti – almeno fino alle 17. Nella seconda parte del pomeriggio Berni ed io proseguiremo alternandoci a briglia sciolta insieme a Luca Mazzocco, Gabriele Lingiardi e Carlo Alberto Montori. Poi, alle 21,30, traslocheremo con un raid dalla SlimDogs per seguire il loro “Opinioni Pericolose” che vedrà la partecipazione del nostro Francesco Alò.

Ma non si tratterà dell’unico evento speciale Twitch di questa settimana! Sabato sera seguiremo in diretta il DC FanDome, l’atteso evento virtuale durante il quale la Warner Bros presenterà materiali inediti su alcuni dei suoi cinecomic più attesi, da The Batman a Flash passando per Black Adam.

Intanto però ci vediamo domani su BadTasteItalia dalle 10 alle 21,30 con quasi 12 ore di allegro disfacimento collettivo live Badathon!