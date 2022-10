BadTaste a Lucca Comics & Games 2022!

Ci siamo, inizia oggi Lucca Comics & Games 2022, un’edizione intitolata Hope e dedicata alla speranza dopo oltre due anni di pandemia. Le premesse perché sia un’edizione indimenticabile, anche in termini di presenze (con un numero enorme di biglietti venduti), ci sono tutte, e noi di BadTaste.it saremo presenti tutti i giorni alla manifestazione, da oggi 28 ottobre a martedì 1 novembre.

Ogni giorno, come webpartner di Lucca Comics & Games, vi aggiorneremo dall’evento sulla cultura pop per eccellenza con dirette sul nostro canale Twitch, sul nostro canale Instagram e sui nostri rispettivi canali social. A Lucca ci saranno:

Andrea Francesco Berni (instagram)

(instagram) Andrea Bedeschi (instagram)

(instagram) Angelica Arfini (instragram)

(instragram) Mirko D’Alessio (instagram)

(instagram) Luca Mazzocco (instagram)

(instagram) Guido Avitabile (instagram)

(instagram) Pasquale Gennarelli (instagram), Davide Tessera, Francesco Borgoglio e Claudio Scaccabarozzi

A noi è stata anche affidata la moderazione di due panel: quello di Andor, la serie Tv di Star Wars disponibile in streaming su Disney Plus (ECCO LA SCHEDA), e Piove, il nuovo film di Paolo Strippoli, già co-regista con Roberto De Feo di A classic horror story (LEGGI LA RECENSIONE).

Qua sotto potete leggere tutti i dettagli relativi ai panel di Andor e Piove che verranno curati da Andrea Bedeschi.

Star Wars: Andor

Location: Cinema Astra

Data: 30/10/2022

Orario: 18 – 19.30

Disney+ presenta: La serie Lucasfilm Andor – Episodio 8

(53, US)

A seguire:

Incontro con Denise Gough (“Dedra Meero”) e speciali sorprese per tutti i fan.

Modera Andrea Bedeschi

Piove – Anteprima italiana

Location: Cinema Astra

Data: 31/10/2022

Orario: 12 – 14

Fandango presenta: Piove – anteprima italiana

(93′, Italia)

Q&A con il regista Paolo Strippoli, gli attori Francesco Gheghi eLeon de la Vallèe

Modera Andrea Bedeschi

Vi ricordiamo che per partecipare agli eventi è necessario avere un biglietto di Lucca Comics & Games 2022 valido per il giorno specifico in cui si svolge il panel.