Durante la CinemaCon è stato mostrato anche del materiale video relativo a Ballerina, atteso spin-off del franchise di John Wick.

ComicBook.com ha avuto modo di vedere il materiale mostrato, e quindi vi riproponiamo la descrizione di ciò che è stato mostrato.

La clip si apre con la Ballerina che balla e si allena per vendicarsi delle persone che hanno ucciso la sua famiglia. Lo spettatore può osservare che ha dei tatuaggi piuttosto importanti sulla schiena. Charon, interpretato da Lance Reddick, le dà il benvenuto al Continental dove Winston dice: “è un piacere rivederla”. Norman Reedus la minaccia per essersi trovata in una situazione pericolosa. La banda che insegue la Ballerina incassa una raffica di pugni prima di essere uccisa dai dei lanciafiamme. John Wick entra in scena mentre la donna gli chiede di addestrarla. Ma lui le dice che se vuole iniziare a fare quello che fa lui, “sembra che tu lo abbia già fatto”.

