È notizia di un giorno fa che la Lionsgate ha deciso di rimandare di un anno l’uscita nei cinema di Ballerina, lo spin-off di John Wick diretto da Len Wiseman e interpretato da Ana de Armas. Previsto inizialmente per il 7 giugno del 2024, Ballerina è stato rinviato di un anno esatto, al 6 giugno 2025: il suo slot del 2024 verrà occupato dal reboot de Il Corvo diretto da Rupert Sanders con Bill Skarsgård nel ruolo che fu già del compianto Brandon Lee.

Nel report iniziale pareva che il rinvio fosse stato deciso per permettere al deus-ex machina dei film di John Wick, Chad Stahelski, di pianificare in modo dettagliato i lavori per le riprese aggiuntive di Ballerina insieme a Len Wiseman e dare forma a delle scene d’azione anche più spettacolari e impattanti. Proprio Stahelski è stato infatti recentemente nominato supervisore per la Lionsgate dei franchise di John Wick e di quello di Highlander che verrà rilanciato dal film con Henry Cavill che dirigerà prossimamente.

Con una schiettezza davvero non abituale per il mondo dello spettacolo, Ian McShane, che in Ballerina riprenderà i panni di Winston, ha pero spiegato ospite del The One Show che il lungometraggio non andrà incontro a delle normali sessioni di riprese aggiuntive. A quanto pare, il girato non era all’altezza del livello qualitativo del franchise di John Wick, che per la Lionsgate è una miniera d’oro, e Chad Stahelski ha deciso che andavano proprio effettuate delle riprese ex-novo.

Non sono riprese aggiuntive, sono proprio nuove riprese! Sono tornati a girare per Ballerina, lo spin-off con Ana de Armas della serie di John Wick. Sai, devono proteggere il franchise. C’ho lavorato… quando è stato? Abbiamo girato circa un anno fa, abbiamo girato il film Ballerina, l’hanno guardato ed è intervenuto Chad Stahelski, il ragazzo che ha diretto tutti i film di John Wick. Vogliono migliorarlo. Perché devono proteggerlo. Perché c’è anche Keanu, ed è ambientato tra John Wick 3 e John Wick 4.

Insomma, stando a quanto affermato dall’attore britannico, pare che Chad Stahelski abbia davvero iniziato a esercitare il suo ruolo di supervisore di una saga che, con quattro film, ha portato nelle casse della Lionsgate 1,018 miliardi di dollari a fronte di un budget complessivo di 245 (via The Numbers).

