La Lionsgate ha annunciato che lo stuntman e regista Chad Stahelski ha ricevuto il compito di supervisionare per la compagnia lo sviluppo crossmediale dei franchise di John Wick e di Highlander.

La sua casa di produzione, la 87Eleven fondata insieme a David Leitch, avrà l’obbiettivo di pianificare “una strategia completa di contenuti multipiattaforma per entrambe le saghe” e “guiderà la direzione creativa a breve e lungo termine, la strategia di franchising e la crescita strategica di queste due iconiche proprietà per garantire che qualità, il tono e la visione artistica alla base rimangano coerenti”. Stahelski collaborerà con Basil Iwanyk ed Erica Lee della Thunder Road per il franchise di John Wick e con Neal H. Moritz e su Highlander.

Nella nota stampa diffusa dalla Lionsgate, Chad Stahelski dice:

Sono estremamente felice di poter approfondire il mio rapporto professionale con la Lionsgate in questo nuovo ruolo di supervisione per l’universo di John Wick e la sua futura ed ulteriore espansione. John Wick è incredibilmente vicino al mio cuore e poter continuare a essere a capo di questa IP sarà un’esperienza sensazionale per me. Sono anche molto felice di lavorare pure al rilancio di un’altra saga con il film di Highlander che propone un mondo così ricco di storie avvincenti da raccontare.

Un grande entusiasmo per la consolidazione della partnership viene espressa anche dalla dirigenza della Lionsgate:

Questo accordo amplia la grande relazione creativa che è già in corso per la saga di John Wick e la estende anche al progetto di rilancio di Highlander. Fin dall’inizio della nostra collaborazione, Chad è stato la forza creativa che ha definito il mondo di Wick; mentre continuiamo a pensare al futuro di quel mondo, vogliamo che Chad, insieme a Basil Iwanyk ed Erica Lee di Thunder Road, siano i nostri custodi quelli che ci guidano e con i quali pianifichiamo insieme ogni passo. Questo accordo rende ufficiale la partnership e non vediamo l’ora di avere la sua mano ferma e il suo contributo creativo non solo sul film che sta realizzando (Highlander appunto), ma anche sulle altre storie che ne deriveranno. È un autentico visionario e siamo entusiasti di averlo dalla nostra parte.

I quattro film di John Wick diretti da Chad Stahelski per la Lionsgate hanno fruttato al box-offoce ben 1,018 miliardi di dollari a fronte di un budget complessivo di 245 milioni. la saga è stata già ampliata con la serie Tv The Continental e per il cinema è in arrivo lo spin-off con Ana de Armas, Ballerina. Il tutto mentre la sceneggiatura di John Wick 5 è in fase di sviluppo.

