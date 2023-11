I pochi, se non addirittura nulli, dubbi esistenti intorno a John Wick 5 sono stati definitivamente fugati da Joe Drake, il CEO della Lionsgate.

Il dirigente, all’assemblea degli azionisti, ha spiegato che i lavori sulla sceneggiatura della pellicola sono ricominciati appena lo sciopero degli attori è terminato che che, in cantiere, ci sono più spin-off di quelli inizialmente previsti (citiamo la serie The Continental già disponibile su Prime Video e il film con Ana de Armas Ballerina, in arrivo prossimamente).

Queste le parole del CEO:

Per quanto riguarda il lato Wick, abbiamo diversi spin-off e Wick 5 in cantiere. Abbiamo iniziato a lavorare a John Wick 5 proprio poco prima di quando è iniziato lo sciopero degli sceneggiatori e abbiamo ripreso a lavorare non appena è finito.

Dichiarazione informale, quella di Drake su John Wick 5 e gli altri spin-off, che è stata data nel segmento del discorso in cui si è discusso dei piani di release cinematografica dei film della Lionsgate in cui si è citata anche l’uscita del reboot di Highlander prevista per il 2026.

