Ballerina: Keanu Reeves sul piccolo ruolo nello spin-off di John Wick con Ana de Armas

Keanu Reeves ha parlato con Total Film del suo piccolo ruolo in Ballerina, lo spin-off di John Wick con protagonista Ana de Armas.

“È una storia molto bella” ha commentato l’attore. “Len Wiseman ha una visione tutta sua, ma al contempo si tratta sempre del mondo di John Wick“.

L’attore ha confermato che di fatto il suo sarà un cammeo:

Ho avvertito un po’ un passaggio di testimone, è stato bello rimettersi l’abito elegante, anche se per poco. C’è un motivo se John appare in Ballerina, è tutto molto organico. Lavorare con Ana è stato bellissimo, adora l’azione ed è davvero in gamba.