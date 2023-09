Non per spoilerare la trama, ma c’è un momento con la morte della madre verso cui credo alcuni bambini e alcuni genitori al giorno d’oggi siano più sensibili rispetto al passato. E credo che questo sia uno dei motivi per cui non l’hanno mostrato ai loro figli.

Penso che ci sia un modo per aggiornare Bambi e la nostra intenzione è dargli una portata maggiore. E penso che poter farlo rivivere per i bambini di oggi in un modo in cui forse si possano immedesimare un po’ di più sarebbe utile all’originale.