Considerato l’incredibile successo di critica e – soprattutto – di pubblico che Greta Gerwig sta ottenendo in tutto il mondo con Barbie, l’inevitabile domanda “Il sequel si farà e quando?” sta iniziando a circolare con una certa insistenza.

Ed è stata proprio Greta Gerwig che, intervistata dal New York Times, ha spiegato di non avere in programma di lavorare ad alcun Barbie 2, almeno per il momento.

In questo momento, è tutto quello che ho. Mi sembra di avvertire una cosa come questa alla fine della lavorazione di ogni film, come se non avessi mai più un’altra idea e avessi realizzato tutto ciò che ho sempre desiderato fare. Non vorrei rovinare il sogno di qualcuno, ma, in questo momento, mi sento completamente a zero.

Barbie 2, le folli idee dei fan

L’incredibile performance commerciale ottenuta da Barbie è stata arricchita da un feedback social davvero senza pari fin da quando, settimane prima della release, le persone hanno iniziato a scherzare in merito alla sfida al box-office con Oppenheimer poi ribattezzata Barbenheimer.

Dopo l’arrivo della pellicola di Greta Gerwig con Margot Robbie nei cinema di tutto il mondo, le persone hanno iniziato a ironizzare su Twitter suggerendo folli idee proprio per un ipotetico Barbie 2. Potete vederle in questo nostro articolo.

Trovate tutte le notizie su Barbie, ora nei cinema italiani, nella nostra scheda.

FONTE: New York Times

