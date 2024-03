Ricevendo recentemente il premio Time’s Women of the Year, Greta Gerwig ha parlato della possibilità di realizzare Barbie 2, sequel della pellicola campione d’incassi uscita la scorsa estate. Ecco le sue parole (via Variety)

La mia stella polare è: “Cosa amo profondamente? Cosa mi interessa davvero?. Qual è la storia che sta sotto questa storia?“. E penso che con Barbie, la storia che c’era sotto era che amavo Barbie. Ricordo che andavo da Toys R Us e guardavo le Barbie e mi piacevano i loro capelli. Mi piaceva tutto di loro e mia madre non era convinta. E trovo che sia questa la storia, questa la storia generazionale… Cerco sempre di trovare questi risvolti. Se troveremo un risvolto [per il sequel], lo utilizzeremo. In caso contrario, non proseguiremo la storia. [Barbie] È una cosa che ho amato moltissimo fare. Ho amato moltissimo il mondo che abbiamo costruito, tutti gli attori e l’idea di tornare a far parte di quel gruppo di persone è molto eccitante.

Nel corso del weekend anche Pam Abdy, co-chair del Warner Bros. Motion Picture Group, ha confessato di sperare di riuscire a realizzare quanto prima un sequel:

Ci piacerebbe moltissimo realizzare un sequel di questo blockbuster, dopo che il primo film ha fatto scatenare il pubblico in tutto il mondo.

Abdy ha confermato che la Warner Bros. “discute continuamente” con Greta Gerwig della possibilità di realizzare un seguito, tuttavia non si è sbilanciata su quando ciò potrà avvenire.

