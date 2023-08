Variety annuncia che dopo il grandissimo successo in sala (che continua a riscuotere), Barbie arriverà in digitale già dal mese prossimo.

Negli Stati Uniti la pellicola sarà disponibile per l’acquisto in digitale a partire dal 5 settembre, mentre per il momento non è chiaro quando sarà disponibile su supporto fisico.

Attendiamo, per il momento, comunicazioni da parte della Warner Bros. Italia sulla data di uscita per il nostro paese.

Trovate tutte le informazioni su Barbie nella nostra scheda.

