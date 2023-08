Nuovo traguardo per Barbie, in quella che però – vale la pena ricordarlo sempre – è una classifica che non tiene conto dell’inflazione. Con 537.8 milioni di dollari, il film di Greta Gerwig oggi è diventato il maggiore incasso di sempre per un film della Warner Bros. al box-office americano, battendo Il Cavaliere Oscuro che nel 2008 incassl 536 milioni di dollari.

Il prossimo obiettivo sarà quello di battere Super Mario Bros. (574 milioni) e diventare il maggiore incasso del 2023 negli Stati Uniti. In tutto il mondo, intanto, il film ha superato gli 1.2 miliardi di dollari, e anche in questo caso punta a superare gli 1.35 miliardi di Super Mario Bros.

Intanto, secondo un sondaggio condotto da Quorum su un campione di 1800 persone nel corso delle tre settimane dall’uscita del film, il 22% del pubblico di Barbie non andava al cinema da anni: l’11% non era stato al cinema dall’inizio della pandemia, e un altro 11% non riusciva a ricordare l’ultimo film visto al cinema. Tra tutti gli intervistati, il 46% ha detto di andare al cinema sempre e il 32% ha detto che ci va ogni tanto.

Fonte: Variety

