Il press tour di Barbie, tenutosi lo scorso luglio, era stato interrotto dall’inizio dello sciopero degli attori, proclamato il 13 del mese. Di conseguenza, molti dei look ispirati alla bambola che avevano ideato Margot Robbie, protagonista e produttrice, e il suo stilista Andrew Mukamal non erano stati mostrati sui red carpet. A breve sarà possibile vederli per la prima volta: questi e altri outfit appariranno in un nuovo libro, Barbie: The World Tour, che sarà pubblicato da Rizzoli il 19 marzo.

The Hollywood Reporter anticipa che il volume presenterà immagini di Robbie scattate dal famoso fotografo di moda Craig McDean, immagini rare provenienti dagli archivi Mattel, schizzi del designer, foto Polaroid e altro ancora dal mondo stravagante della protagonista. Presenti anche dichiarazioni di Robbie e Mukamal. Quest’ultimo, in un comunicato, ha dichiarato:

Questo libro è il culmine di decine di migliaia di ore di lavoro di alcuni dei più talentuosi e creativi visionari e designer della Terra. Margot e io ci siamo sentiti in dovere di condividerlo con il mondo. Speriamo che vi piaccia quanto piace a noi.

Ecco il suo post condiviso su Instagram:

Ricordiamo che Robbie e Mukamal hanno lavorato a stretto contatto con Chanel, Donatella Versace, Olivier Rousteing di Balmain, l’ex direttore creativo di Moschino Jeremy Scott e molte altre case e stilisti di lusso per ricreare i look di Barbie con un tocco di alta moda.

Trovate tutte le informazioni su Barbie nella nostra scheda.

Cosa nei pensate del libro con i look inediti di Barbie? Lasciate un commento!

BadTaste è anche su TikTok!

FONTE: THR

Classifiche consigliate