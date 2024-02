Ospite del podcast di Deadline, Billie Eilish e Finneas O’Connell hanno raccontato alcuni retroscena del loro lavoro su What Was I Made For?, brano da loro scritto per Barbie. Nel momento di assegnargli l’incarico, la regista Greta Gerwig ha mostrato al duo mezz’ora di riprese iniziali del film, dandogli poi massima libertà.

O’Connell spiega:

Ci ha dato “carta bianca”. Ci ha detto: “Potete fare quello che volete”. Penso che sia stata una sorta di masterclass per ottenere ciò che si vuole con generosità. Credo che ci abbia fatto sentire come se ogni nostra idea avesse valore per lei. Ogni nostro desiderio era la strada giusta da percorrere. E poi si è infilata sotto la porta dell’hotel dicendo: “Se avete voglia di fare la canzone che sta nel cuore di Barbie, ci manca”, che è un modo davvero intelligente, sia che sia stato fatto apposta, sia che sia solo perché lei è una persona così pura, di comunicare con una persona dicendo: “Niente regole, ecco cosa sto cercando”. Ed è un ottimo modo per approcciare tutte le collaborazioni. Ho cercato di interiorizzarlo e di farlo con le altre persone con cui lavoro.

Parlando poi del processo di scrittura, il cantante fa un interessante paragone:

Avete presente Jackson Pollock? Parlava di fare ciò che chiamava arte automatica, cioè che se avesse fatto questa specie di pittura splatter che è così sorprendente… se avesse pensato a dove stava muovendo il braccio, non avrebbe fatto l’arte che voleva fare. Cioè lasciare che le sue braccia si muovessero e schizzassero la vernice dove voleva. Nella musica è molto importante fare così, non pensarci troppo.

“Il film ci ha permesso di essere onesti in un modo che non credo saremmo stati in grado di raggiungere se non fosse stato come un incarico“, aggiunge poi Eilish. Ricordiamo che recentemente, ricevendo il Golden Globe per la miglior canzone origine, l’artista aveva raccontato come scrivere il brano l’avesse “salvata“: in quest’articolo le sue parole.

Trovate tutte le informazioni su Barbie nella nostra scheda.

Cosa ne pensate della canzone di Billie Eilish in Barbie? Lasciate un commento!

BadTaste è anche su TikTok!

FONTE: Deadline

Classifiche consigliate