Ancora non si placano le chiacchiere intorno alla mancata nomination di Greta Gerwig e Margot Robbie per il film Barbie. A intervenire nella discussione arriva anche Diablo Cody. La sceneggiatrice non ha dubbi: scambierebbe il suo Oscar con il successo mondiale della bambola bionda all’istante!

Ecco cosa racconta a People:

Ecco cosa posso dirti. Ovviamente, penso che Greta meritasse una nomination e anche Margot. Ma hanno fatto un miliardo di dollari con quel film, capito? Cambierei il mio Oscar per un film da un miliardo di dollari in questo momento, se potessi premere un interruttore! Mi dispiace se questo suona irrispettoso nei confronti dell’Academy.

Il premio Oscar a cui Diablo Cody si riferisce è quello per miglior sceneggiatura originale vinto con il film Juno (2007) con protagonista Elliot Page. Curiosamente sia in Barbie che in Juno troviamo l’attore Michael Cera, coincidenze?

Inizialmente proprio Diablo Cody era legato al progetto del film Barbie, ma non ha funzionato.

Ti dico, è stato un progetto difficile. Aver lavorato su quel progetto mi ha fatto rispettare tutto ancora di più, perché è un oggetto molto impegnativo da prendere e trasformare in qualcosa di concreto. E loro ci sono riusciti.

Nonostante Greta Gerwig e Margot Robbie non siano state candidate, il loro film ha comunque ricevuto ben 8 nomination!

