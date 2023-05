In una recente intervista con Vogue, Greta Gerwig, regista di Barbie (GUARDA IL TRAILER) ha svelato alcuni fonti d’ispirazione per il film con protagonista Margot Robbie in uscita a luglio. Per quanto riguarda l’aspetto visivo, il modello sono stati alcuni celebri musical in Techicolor, come Scarpette Rosse e Les Parapluies de Cherbourg.

Ecco perché:

Hanno un livello così alto di quella che siamo arrivati a chiamare autentica artificialità. C’è un cielo dipinto in un palcoscenico. Che è un’illusione, ma è anche realmente presente. Il fondale dipinto è davvero lì. La tangibilità dell’artificio è qualcosa su cui continuavamo a tornare.

In questa direzione, il direttore della fotografia, Rodrigo Prieto (The Wolf of Wall Street), ha creato uno speciale template per i colori del film. Gerwig lo ha chiamato “Techni-Barbie”.

Per quanto riguarda invece l’arco narrativo, la regista rivela che questo è in parte ispirato a Reviving Ophelia, romanzo uscito nel 1994 e letto da lei quando era bambina. Il best-seller di Mary Pipher racconta il brusco cambiamento che si verifica nelle ragazze quando passano all’adolescenza e cedono alle pressioni della società. “Mia madre prendeva in prestito dalla biblioteca libri sull’educazione dei figli e io li leggevo. Sono divertenti, sfacciati e sicuri di sé, e poi semplicemente fermano“. Questo ricordo è emerso fin da quando ha iniziato a scrivere il film, e la cineasta ha trovato “sconcertante” la consapevolezza che la storia doveva andare in quella direzione. “Come può questo viaggio essere identico a quanto prova una ragazza adolescente? All’improvviso, lei pensa: ‘Oh, non sono abbastanza brava‘”.

Il film sarà nelle sale italiane dal 20 luglio 2023, distribuito da Warner Bros. Pictures. Nel cast anche Ryan Gosling, Simon Liu, Will Ferrell. Trovate tutte le informazioni sul film nella nostra scheda!

FONTE: Vogue

