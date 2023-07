Durante un’intervista con Comicbook, Greta Gerwig ha parlato Barbie, il film con Margot Robbie che sarà nelle sale dal prossimo 20 luglio.

La regista ha parlato nello specifico dell’assenza di Barbie dedicate alla cultura pop a tema Disney e Star Trek.

“Ho sicuramente guardo a molte versioni, tra cui anche quelle della cultura pop” ha spiegato. “Poi c’erano altri giocattoli della Mattel visto che ha così tante proprietà diverse. Hanno le Hot Wheels, Barney e così via. Ma alla fine ci siamo detti che volevamo restare all’interno del regno di cose che riguardano esclusivamente Barbie, non so se ha senso. A eccezione di Barbie Proust“.

Barbie arriverà nei cinema in Italia il 20 luglio. Trovate tutte le informazioni nella nostra scheda.

