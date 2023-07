Non é un segreto che, dal giorno uno della sua uscita in sala, Barbie abbia riscosso da una parte un successo al botteghino e di pubblico da record e, al contempo, abbia attirato a sé le critiche dell’estrema destra conservatrice americana, che ha definito più volte il film “anti-uomini”.

Da Ben Shapiro a Ted Cruz fino a Elon Mask, un’ondata di odio che poco ha a che fare con la molteplicità di messaggi racchiusa nel film: dal patriarcato al matriarcato, dal consumismo estremo al marketing, sogni contro realtà, accettazione di se stessi non come accessorio di qualcuno ma come esseri umani (o bambole) che hanno valore in quanto espressione di ciò che si é.

La regista e co-sceneggiatrice del film, Greta Gerwig, ha recentemente parlato con il New York Times di quest’ondata di negatività da parte di certe fazioni politiche nello specifico: “Che dire, vedo molta collera in tutto questo. La mia speranza per questo film rimane comunque la stessa: un invito aperto a tutti per unirsi alla festa e mettere da parte tutto quello che non ci é utile per essere donne o uomini. Spero almeno che tutta la rabbia che hanno espresso o di cui hanno letto possa dare loro una sensazione di sollievo”.

Whoopi Goldberg, invece, é stata molto più diretta della Gerwig riguardo a ciò che pensa di questa ondata di negatività riguardo al film e ne ha parlato nell’ultimo episodio di The View (via People).

“É un film! Un film su una bambola! Pensavo ne sareste stati tutti entusiasti! Barbie non ha genitali, il sesso non c’entra niente! Nemmeno Ken ha genitali… quindi non può … oddio, é un film con delle bambole! Perfino i bambini lo sanno, sanno che é un film colorato su Barbie!” ha spiegato l’attrice. “Sapete, voglio proprio vedervi dire alle vostre figlie che non le portate a vedere il film di Barbie. Voglio che spieghiate loro cosa c’è che non va in Barbie. É un film su una bambola, ragazzi. Sono scioccata che un film su una bambola sia qualcosa che vi spaventa così tanto di questi tempi”.

Trovate tutte le notizie su Barbie, ora nei cinema italiani, nella nostra scheda.

