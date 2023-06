È in piena attività la campagna promozionale di Barbie, l’atteso film di Greta Gerwig con protagonista Margot Robbie che uscirà nei cinema italiani il 20 luglio!

In occasione di un’intervista per Fandango, l’attrice protagonista ha parlato della sequenza in cui Barbie si toglie i tacchi e i suoi piedi non cambiano inclinazione.

“Saranno stati otto ciak, non così tanti” ha spiegato l’attrice. “Quei piedi sono miei! Ho camminato, mi sono fermata sul del nastro biadesivo attaccato al pavimento in modo che le scarpe non si muovessero. Non sono servite imbracature o altro. Mi sono tenuta a una sbarra non inquadrata e mi sono sfilata le scarpe“.

