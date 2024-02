I’m Just Ken, la canzone del film Barbie di Greta Gerwig, cantata da Ryan Gosling e scritta da Mark Ronson e Andrew Wyatt, è candidata ai premi Oscar.

Racconta Ronson di essersi molto divertito e che, ora che è amico di Gosling, vorrebbe fare altra musica con lui:

Ci siamo decisamente divertiti. Ryan… ha un gusto incredibile e ottime idee, ed è un musicista e cantante estremamente divertente e talentuoso.

Aggiunge Ronson che probabilmente il momento in cui si sono divertiti di più è stato quando hanno rifatto una versione natalizia della canzone, uscita a dicembre 2023.

Probabilmente non parlavo con lui da circa un anno, dal momento in cui il film stava per concludersi. Gli ho detto: “Hey, abbiamo finito la versione, voglio solo assicurarmi che tu sia contento prima di mixarla.” E a lui è davvero piaciuta. Abbiamo realizzato [la versione natalizia] e poi abbiamo iniziato a frequentarci, e sicuramente mi piacerebbe fare più musica. Sai, penso che sarebbe fantastico. E ne abbiamo parlato un po’.

I’m Just Ken dovrà vedersela con la favorita agli Oscar: What Was I Made For? di Billie Eilish, anche questa parte della colonna sonora di Barbie.

