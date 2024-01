Gli Oscar 2024 si avvicinano e da pochi giorni sono uscite le nomination. Mentre fa discutere l’assenza di Margot Robbie e Greta Gerwig tra le candidature come miglior attrice protagonista e miglior regista, il loro film, Barbie, ottiene ben due nomination nella categoria miglior canzone originale.

Ecco la lista di tutte le canzoni:

The Fire Inside (musiche e testo di Diane Warren) – Flamin’ Hot

Per Warren si tratta della 15esima candidatura e arriva giusto un anno dopo l’aver ricevuto un Oscar onorario alla carriera. La canzone è interpretata da Becky G.

I’m just Ken (musiche e testo di Mark Ronson e Andrew Wyatt) – Barbie

C’è forse qualcosa da aggiungere su I’m just Ken cantata da Ryan Gosling? Probabilmente no, bastano le immagini a dire tutto. Il duo di autori e musicisti aveva già vinto un premio Oscar alla miglior canzone, insieme a Lady Gaga e Anthony Rossomando, con la celeberrima Shallow del film A Star is Born.

What Was I Made For? (musiche e testo di Billie Eilish e Finneas O’Connell) – Barbie

Per Billie Eilish e il fratello produttore (probabilmente i favoriti nella competizione) questa non è la prima candidatura. Entrambi infatti avevano già vinto nel 2012 con No Time to Die per l’ultimo film di James Bond con Daniel Craig.

Wahzhazhe (A song for my people) (musiche e testo di Scott George) – Killers of the Flower Moon

Forse la grande sorpresa di questa edizione degli Oscar è proprio la canzone del film di Martin Scorsese. Si tratta di un canto nativo americano interpretato da alcuni cantanti tribali Osage.

It never went away (musiche e testo di Jon Batiste e Dan Wilson) – American Symphony

Anche Jon Batiste non è nuovo agli Academy Awards dal momento che ha vinto un premio per la migliore colonna sonora con il film Pixar Soul. In questo caso partecipa con un documentario prodotto dai coniugi Obama sulla vita sua e di sua moglie durante la lotta di lei contro il cancro.

Tra i nomi esclusi figurano invece artisti come Lenny Kravitz, Dua Lipa, Olivia Rodrigo e Halle Bailey. In particolare Dua Lipa, con la canzone Dance the Night, era tra le favorite, ma le regole dell’Academy prevedono che per lo stesso film (Barbie in questo caso) possano concorrere massimo due canzoni.

E voi avete già una canzone preferita? Chi vorreste vedere trionfare? Fatecelo sapere nei commenti.

Seguiteci anche su TikTok!

FONTE: THR

Oscar 2023: link utili

Classifiche consigliate