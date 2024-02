Nei giorni scorsi, abbiamo scoperto che Ryan Gosling si esibirà sul palco degli Oscar cantando la canzone I’m Just Ken, tratta dalla colonna sonora di Barbie. Ospite recentemente di Jimmy Fallon, il compositore del brano, Mark Ronson, ha spiegato come questo è nato. Ecco le sue parole:

[All’inizio] non sapevo nulla del film, davvero. Ci è stato chiesto di scrivere due canzoni e io mi sono occupato di Dance the Night. Quello è diventato “il” brano. È la jam session. Ero così ispirato. Ho pensato: “Greta Gerwig è davvero straordinaria”. Adoro la sceneggiatura. Così abbiamo scritto Ken. E poi abbiamo iniziato a fare un po’ più di musica per il film. Ci piaceva molto e volevamo farla tutta.

Era quello che speravamo di fare perché Ken è come il personaggio e Ryan Gosling, che è così incredibile nel film. È così ridicolo, ma allo stesso tempo si sente tutto il suo dolore, mi sembra. Quindi, stavo camminando per strada e di solito non scrivo i testi [delle canzone]. Di solito mi occupo della musica, ma mi è venuta in mente quella frase: “Sono soltanto Ken, in qualsiasi altro posto sarei un dieci“. Ho pensato che questo ragazzo è così sexy, ma non riesce a ottenere ciò di cui ha bisogno nella vita, cioè l’amore di questa donna. Così mi è venuto in mente quel verso, sono andato al pianoforte e ho trovato degli accordi. Poi è arrivato mio fratello Andrew, il mio partner compositore, e abbiamo scritto il resto della canzone.