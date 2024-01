Lo scorso giugno, Oliver Stone ha rilasciato un’intervista in cui, fra le altre cose, aveva criticato pesantemente Barbie, il film di Greta Gerwirg con Margot Robbie e Ryan Gosling, spiegando che soprattutto quest’ultimo stava sprecando il suo tempo partecipando a progetti come questo che contribuiscono all’infantilizzazione di Hollywood.

Fra una critica al Marvel Cinematic Universe e una alla saga di Fast & Furious (noi avevamo segnalato le cose che aveva detto a Variety che erano sostanzialmente le stesse e potete leggerle in questo articolo), in merito a Ryan Gosling e Barbie, Oliver Stone aveva detto:

Ryan Gosling sta perdendo tempo partecipa per i soldi a quella roba. Dovrebbe fare film più seri. Non dovrebbe prendere parte all’infantilizzazione di Hollywood. Ora è tutto fantasy, fantasy, fantasy, compresi i film di guerra: fantasia, fantasia.

Qualche ora fa, Deadline ha deciso di rilanciare l’articolo e le dichiarazioni risalenti a più di sei mesi fa. Mossa questa che ha portato Oliver Stone a prendere parola su X, l’ex Twitter, innanzitutto per scusarsi con Greta Gerwirg ammettendo di aver criticato Barbie senza averlo visto e, anzi, di averlo poi gradito per poi accusare Deadline di aver pubblicato un pezzo volto solo a creare sensazionalismo spicciolo:

Sono estremamente deluso dal constatare come Deadline, una testata che rispetto, abbia deciso di pubblicare questo articolo all’insegna del sensazionalismo, in cui avevo espresso delle dichiarazioni del del tutto fuori contesto su Barbie settimane prima che il film uscisse. Al tempo stavo promuovendo in Europa il mio documentario sull’energia nucleare e non sapevo nulla su quel progetto a eccezione del titolo.

Poi sono andato a vederlo al cinema lo scorso luglio e ne ho apprezzato l’originalità e le tematiche trattate. L’approccio della filmmaker è stato estremamente differente da quello che mi sarei aspettato. Mi scuso per aver parlato con ignoranza.

Nel 2017 Lady Bird di Greta Gerwig è stata una delle mie pellicole preferite dell’anno. E il box-office di Barbie ha regalato una spinta di ottimismo al nostro business, una cosa più che benvenuta. Auguro a Greta e a tutto il team di Barbie buona fortuna in vista degli Oscar.