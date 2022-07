In occasione della promozione di The Gray Man, Ryan Gosling ha parlato brevemente del suo ruolo in Barbie, attorno a cui c’è ancora tanta segretezza.

A Variety l’attore ha svelato alcuni dettagli sul suo personaggio:

La vita da Ken è ancora più difficile di quella di Gray Man. Ken non ha soldi, non ha un lavoro, non ha un’auto e non ha una casa. Sta affrontando un po’ di problemi.

Secondo alcune voci, nel film la Barbie di Margot Robbie e il Ken di Ryan Gosling si ritroveranno nel mondo reale senza un posto dove andare.

L’attore ha poi aggiunto, spiegando che non può dire altro per evitare di mandare la Mattel su tutte le furie:

Non è quello che credete che sia, o forse sì. E se anche lo sapete, sappiate che non è quello che pensate. Aspettate, di che parliamo?

Barbie arriverà al cinema il 21 luglio 2023.

